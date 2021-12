Fyzici popsali, proč se zamotávají vánoční světýlka. Může to pomoci v boji proti virům i k poznání zákonů kosmu

Zaplatené vánoční řetězy, ať už se svíčkami nebo bez nich, se řídí druhým termodynamickým zákonem. Z něj vyplývá, že entropie neboli neuspořádanost systému musí v izolovaném systému, jako je náš vesmír (nebo krabice s vánočními svítidly), růst a že tento stav směřuje k chaosu. A to znamená, že po roce, kdy člověk vytáhne uložené vánoční osvětlení, bude jeho stav zmatenější než před rokem.

V případě elektrických drátů to znamená, že nejsou už tak úhledně seřazené, ale zamotávají se do sebe. Takové zauzlování není jednoduchý přímočarý děj, ale ani čistý chaos, který by se neřídil vůbec žádnými zákony. Ve skutečnosti jde o složitý proces, který se dá popsat pomocí matematických zákonů.

Klíčový výzkum v tomto oboru proběhl už roku 2007, tehdy za něj o rok později jeho autoři obdrželi Ig Nobelovu cenu – tedy ocenění za zajímavý a potenciálně důležitý výzkum, který ale vypadá komicky. Výsledky vyšly ve sborníku americké Národní akademie věd, autory byli fyzici Dorian Raymer a Douglas Smith.