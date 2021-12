Čeští vědci našli genovou mutaci, která způsobuje závažnou nemoc. Jsou už na stopě léčbě

Ukázalo se navíc, že pro tyto pacienty může existovat účinná léčba. Lékaři jim nasadili monoklonální protilátku tociliziumab (lék v současnosti také používaný v léčbě covidu-19), který blokuje regulátor imunitní reakce – cytokin interleukin 6. Výsledkem je průlomový objev, publikovaný v prestižním časopise Kidney International, který části pacientů s AA amyloidózou bez jasné příčiny dává do budoucna šanci na diagnózu i léčbu.

Spekulovalo se, že u nich by nemoc mohla být dědičná a vznikat v důsledku mutací přímo v genu SAA1. Od roku 2006 to zkoumali vědci v Praze. Zaměřili se na hledání rodiny, kde se tato nemoc šíří skrze generace. Když ji našli, zaměřili se na čtyři generace několika větví jedné takové rodiny.

„Osobně si myslím, že tato zjištění povedou k rychlejší diagnostice a identifikaci dalších nemocných s AA amyloidózou, u kterých nejsme schopni odhalit základní vyvolávající onemocnění. Dnes je to 15 až 20 procent všech pacientů s AA amyloidózou. Správná diagnóza u nich pomůže zahájit léčbu dříve, než dojde k masivnímu ukládání bílkoviny do tkání. Podávání tocilizumabu je částečně efektivní, ideální by ale bylo zahájit vývoj léků cílených přímo na SAA1 či jiné (dosud neidentifikované) mutované geny na bázi monoklonálních protilátek či malých interferujících RNA,“ uzavírá profesorka Romana Ryšavá, která pacienty léčila.