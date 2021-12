NASA poslala do vesmíru přístroj, který nahlédne do černých děr

První stupeň rakety po svém již pátém vynesení nákladu do kosmu opět zdárně dosedl na jednu ze dvou plovoucích přistávacích plošin firmy SpaceX nazvanou Just Read the Instructions.

Mezitím druhý stupeň dopravil observatoř IXPE (Imaging X-ray Polarimetry Explorer) na stanovenou oběžnou dráhu ve výšce přibližně 600 kilometrů. Úspěch startu mise potvrdilo bezproblémové rozvinutí solárních panelů a přijetí prvních signálů řídicím střediskem.

Přístroj, který nahlédne do černé díry

V observatoři IXPE astronomové získají nový nástroj pro zkoumání záhad vesmíru. Aparát o velikosti ledničky je vybavený třemi identickými dalekohledy, které dokážou zkoumat polarizaci světla vycházejícího z různých kosmických vysoce energetických zdrojů, jako jsou mimo jiné černé díry a neutronové hvězdy. Vědci tak budou moci studovat strukturu a mechanismy, které pohánějí tyto typy tajemných kosmických objektů.