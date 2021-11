Úroveň protilátek neříká, jak bude člověk chráněný proti covidu. V Plzni spouští výzkum, který má dát lepší odpověď

Podle Topolčana je téma měření protilátek velmi důležité, ale současně problematické. Lidé si totiž nechávají měřit jen jeden druh protilátek, to ale podle něj není důkazem, že by šlo o spolehlivou ochranu proti covidu-19. „Normálně se sledují jen protilátky typu IgG. Tento parametr je ale jen číslem a nevypovídá nic o tom, jak se organismus brání infekci a jak se umí chránit,“ uvedl.

Výsledkem tohoto výzkumu by podle něj měl být více individuální přístup k očkování, který zatím není možný, protože pro něj chybí data. To znamená, například běžná zdravá populace by měla očkování proti covidu doporučené jednou za dva roky, ale pro různé druhy více zranitelných lidí by třeba bylo lepší přeočkování častější, možná jednou za čtvrt roku. Tato čísla jsou ale jen příklad, reálné údaje dodá až výsledek výzkumu.

„Biologickou imunitu si jde představit jako paměť organismu, která říká, že už jsem se s virem setkal a proto umím ten virus zabít. Tuto imunitu si organismus je běžně schopen udělat, ale třeba lidé s cukrovkou nebo selháním ledvin mají mnohem méně možností si tuto imunitu vytvořit, proto je u nich tato obrana snížená. Protilátková imunita s časem klesá, buněčná přetrvává obecně dvakrát až třikrát déle. Neznamená to, že si člověk řekne, že počká s očkováním, ale právě to, že dodrží termín, který je správně vypočítaný,“ vysvětluje vědec.

Mnoho lidí se chce rozhodnout, zda jít na očkování, až po absolvování testu na protilátky. To je podle Topolčana ale u covidu nevhodné, výsledky testů totiž moc neprozradí.

„Je to zcela nesprávné. Protilátky se tvoří vysloveně individuálně, každý tvoří jinou hodnotu. A je také rozdílné odbourávání protilátek: dva lidé budou mít dané protilátky na stejné hodnotě, třeba kolem tisíce. Jednomu to ale za měsíc poklesne třeba na dvě stovky, druhému to ale třeba klesne jen na devět set. A to se z jedné hodnoty získané v testu nedá předpovědět,“ doplňuje Topolčan. „Jsem z hodnoty protilátek schopný říct jen to, že právě teď je daný člověk nějak chráněný, ale nejsem z toho schopný predikovat vůbec nic o budoucnosti.“

Shoda na hodnotě protilátek podle něj do jisté míry možná je, ale problém spočívá v tom, že existuje mnoho druhů testů a metod zjišťování protilátek - a každá dává jiné výsledky. Navíc je mnoho podtříd protilátek IgG, každá podtřída je jiná. Například ve Švýcarsku, kde se protilátky uznávají na stejné úrovni jako očkování nebo proděláná nemoci, mají už vytvořené přesné metodiky, které zahrnují konkrétní hodnoty, možné typy testů, ale také dobu, po jakou je možné protilátky uznávat - ta je ale podle Topolčana jen omezená na dva až tři měsíce.