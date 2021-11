Řada jazyků nerozlišuje mezi modrou a zelenou barvou. Lingvisté vysvětlili proč

Barvy se vyskytují ve spojitém spektru - červená přechází z oranžové do žluté, zelená do tyrkysové a pak do modré. Lidské jazyky ale s tímto fyzikálním spektrem nakládají velmi odlišnými způsoby: některé mají samostatná slova pro „zelenou“ a „modrou“, jiné ale obě tyto barvy spojují dohromady, do jedné barvy. A některé se dokonce s termíny pro unikátní barvy téměř vůbec neobtěžují.

„Otázkou je, proč?“ ptá se evoluční lingvista z Lumière University v Lyonu Dan Dediu, který se svými kolegy našel důkazy pro nečekanou odpověď.

Lidé, kteří jsou více vystaveni slunečnímu světlu, častěji mluví jazyky, které spojují zelenou a modrou barvu dohromady, a to pod pojmem, který lingvisté nazývají „grue“. Lyonský tým se domnívá, že jde o důsledek celoživotního vystavení světlu; hodně slunečního světla způsobuje stav zvaný „brunescence čočky“, a ten ztěžuje rozlišování obou odstínů.