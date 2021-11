Jako poklička nad hrncem. Podzimní i zimní inverze způsobují řadu problémů

Inverze v důsledku přinášejí nepříznivé rozptylové podmínky, při kterých můžou koncentrace škodlivin dosáhnout až nebezpečně vysokých hodnot, kdy nastává smogová situace a je nutné vyhlásit i případnou regulaci zdrojů znečištění.

V 80. a 90. letech minulého století před odsířením uhelných elektráren tuzemskou společnost trápily hlavně velmi vysoké koncentrace oxidu siřičitého, v současnosti jsou největším problémem prachové částice, případně oxidy dusíku ze spalovacích motorů. Na druhou stranu je vhodné upozornit na to, že rozhodně ne každá inverze znamená smog.

A jaká je současná situace? Aktuálně do Česka proudí teplejší vzduch od jihu, a to především ve vyšších hladinách, což znamená ideální situaci pro tvorbu teplotní inverze. Například ve středu ráno se v Praze na Libuši vytvořila jak přízemní radiační inverze sahající od zemského povrchu do výšky zhruba 500 metrů, tak i výšková (advekční) inverze ve vrstvě mezi jedním a dvěma kilometry.