S podzimem přichází mlha, která by se dala krájet. Přináší smog, dopravní nehody i deprese

Letos začal astronomický podzim 22. října v 21 hodin a 21 minut. Slunce vstoupilo do znamení Vah, nastala podzimní rovnodennost a Slunce nad zemským rovníkem rovnoměrně osvítilo obě polokoule. Den tak byl stejně dlouhý jako noc. Dny se ale během podzimu zkracují, a to až do 21. prosince, kdy podzim končí a přichází zima.

Letos velkou část října ovlivňovala počasí nad Evropou tlaková výše a nadprůměrně teplý začátek podzimu s častým slunečním svitem byl po chladnějším závěru léta velmi příjemnou změnou. Celkový dojem ale kazily ranní a dopolední mlhy, které snižovaly dohlednost a brzdily vzestup teplot.

Za mlhou hustou tak, že by se dala krájet

Mlha je vlastně oblak, který se vytvoří těsně nad zemským povrchem a významně sníží dohlednost pod jeden kilometr. Mlha vzniká kondenzací vodní páry. Když se vzduch ochlazuje, stoupá vlhkost a při dosažení maximálního nasycení se začínají tvořit drobné kapičky vody, při záporných teplotách pak ledové krystalky. Ochlazování vzduchu, které vede ke vzniku mlhy, může být vyvoláno různými faktory.