Těhotnou ženu zamkli do sklepa, dítě se s otcem nikdy nevidělo. Historici zkoumají české příběhy amerických a sovětských potomků

„Maminka mi o tom řekla až před svojí smrtí. Řekla, že je šťastná, že si mě uhájila, a jak to s otcem bylo. Bylo to pro ni moc bolestné, nechtěla o tom mluvit. ,Ale strašně moc jsem ho milovala,‘ to mi řekla. Proto mi dala jméno po něm,“ vysvětluje Manuela Valentová.

Její biologický otec Manuel byl americkým vojákem, který se podílel na osvobozování Československa. A přestože si svoji českou dívku chtěl odvést s sebou, její rodina mu to nedovolila.

Svou těhotnou dívku si chtěl odvést s sebou, její matka mu v tom ale zabránila

Rodiče Manuely Valentové se seznámili ve Velešíně v jižních Čechách. Matka Ludmila tam bydlela s rodiči na nádraží a otec byl ve vojenské posádce nedaleko u rybníka. Zamilovali se do sebe a začali se scházet.

„Maminka pak otěhotněla a otec jednou přišel, že musí do dvou dnů už odletět. Chtěl si ji ale vzít s sebou a řekl, že si pro ni zítra přijde. Babička, která tomu vztahu ale nepřála, poslala maminku do sklepa, tam ji zamkla a s mým otcem se už nikdy neviděli,“ popisuje jejich dcera.

Manuel ale stačil Ludmile před svým odletem nechat alespoň adresu. „Psali si, a když od něj přišel dopis, tak mamka vždycky hrozně brečela,“ vzpomíná její dcera. O otci se doma téměř nemluvilo. „Můj dědeček byl hrozně hodný a měl mě rád, přál si, aby s ním maminka mohla odejít. Ale babička ne, ta mě neměla ráda. A vždycky říkala ,Ten Mexičan to zavinil, je dobře, že už je pryč,‘“ vzpomíná Manuela Valentová.

Párkrát také otec ze Spojených států poslal balíček. „Byly tam samé dobroty, a když jsem se ptala, kdo to poslal, babička řekla, že UNRRA (organizace na pomoc obětem druhé světové války, pozn. aut.). A maminka neříkala nic,“ popisuje pamětnice.