Známky mimozemského života by se daly objevit do tří let, oznámili astronomové. Hledat budou na „minineptunech“

Při pátrání po možném mimozemském životě vědci zatím většinou hledali planety podobné velikosti, hmotnosti, teploty a složení atmosféry jako Země. Jenže astronomové z Cambridgeské univerzity věří, že existují i slibnější možnosti. A mají pro to dost silné indicie. Jejich názor změnila nedávná studie , která popsala, že obyvatelné by mohly být i planety s více než dvojnásobkem poloměru Země a osminásobkem její hmotnosti.

Teď identifikovali novou třídu obyvatelných exoplanet, takzvané hyceánské planety. Jsou velmi teplé, pokryté oceány a jejich atmosféra je bohatá na vodík. A přitom jsou jak častější, tak i snadněji pozorovatelné než planety podobné Zemi. Jednou z nich je ta známá jako „mini-Neptun“, oficiálně K2-18b, ale podle astronomů by jich mohlo existovat mnohem více.

Mnohem lepší šance na pozorování

„Hyceány jsou v podstatě vodní světy s atmosférou bohatou na vodík,“ uvedl Nikku Madhusudhan, hlavní autor výzkumu z Cambridgeské univerzity. Věří, že kdyby se vědci ve výzkumu více zaměřili právě na tento typ těles, mohlo by to výrazně urychlit snahy o nalezení života mimo Zemi.

„Pokud tyto planety opravdu život hostí, pak bychom během dvou až tří let mohli být svědky první detekce známek života,“ řekl vědec – s tím, že při hledání by mohl významně pomoci vesmírný teleskop Jamese Webba, který má být vypuštěn do kosmu v listopadu letošního roku a právě na konci srpna byl plně otestován.