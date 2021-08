V Dubaji zasadili milion stromů. Ambiciózní projekt neuspěl, většina jich uhynula

Cílem projektu, který dostal mohutnou finanční i mediální podporu, bylo zvýšit počet zelených ploch v Dubaji prostřednictvím zalesňování. Mělo to pomoci zlepšit klima ve městě, bránit šíření pouště, ale také přeměnit oblast v přívětivější a líbivější místo.

Projekt nebyl ani zdaleka tak absurdní, jak by na první pohled mohla vypadat snaha sázet stromy v poušti. Základem byla školka pro mladé stromky na pozemku, na který přispěla dubajská policejní akademie, aby mohly dorůst do dospělosti, a teprve poté je rozesílat po emirátu. Na projektu se podílela společnost Green Land, která spolupracovala s vládou podporovanou ekologickou organizací.

V době svého největšího rozkvětu se tato školka rozkládala na ploše více než 130 tisíc metrů čtverečních. Zavlažovali ji pomocí recyklované odpadní vody a vody získané odsolováním. Podařilo se vysázet asi třicítku druhů stromků – všechno to byly dřeviny vybrané tak, aby odolávaly nepříznivému klimatu. Převažovaly mezi nimi odolné olivovníky, sporé palmy a zejména ghaf, jak se přezdívá národnímu stromu Spojených arabských emirátů, který má české jméno naditec jand.

Co se pokazilo?

Nadějný projekt se ale brzy dostal do problémů. Nezastavilo ho ani tak klima nebo počasí, ale jiný, ještě ambicióznější projekt. Roku 2014 totiž policie převedla pozemky lesní školky na společnost Dubai Holding, která se rozhodla na tomto místě postavit největší nákupní centrum světa Mall of the World.

Obří stavba s rozlohou přes čtyři miliony metrů čtvereční byla nakonec odložena, ale na jejím místě stejný developer oznámil jiný projekt – stejně rozsáhlé městečko Jumeirah Central. „Tyto megaprojekty vyjadřují prestiž a modernost, což jim pomáhá přilákat bohaté investory, zejména v Dubaji. Cílem nemusí být nutně udržitelnost,“ uvedl pro deník The Guardian Mohammad al-Saidi, který pracuje pro Centrum pro udržitelný rozvoj na Katarské univerzitě.