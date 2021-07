Miliardář Bezos nabízí NASA dvě miliardy dolarů, aby mohl postavit měsíční modul

Zakázku na systém přistání člověka (HLS) v hodnotě 2,9 miliardy dolarů získala od NASA v dubnu konkurenční společnosti SpaceX Elona Muska. Ale Blue Origin a třetí společnost Dynetics proti tomuto rozhodnutí podaly protest, který v současné době čeká na rozhodnutí Úřadu pro kontrolu činnosti americké vlády. Bezosova nabídka může podle amerických médií situací hodně zamíchat.

Cíl: vrátit Američany na Měsíc

Spojené státy se v rámci programu Artemis snaží vrátit na Měsíc do roku 2024 – zatím bez lidské posádky. Zkušenosti, které tyto mise získají, by chtěly Spojené státy využít k přípravě letu na Mars s lidskou posádkou v roce 2030 – ideálně s tím, že by už na Marsu v nějaké podobě Američané zůstali.

Ve svém dopise šéfovi NASA Billu Nelsonovi Bezos uvedl, že tato nabídka „by měla překlenout nedostatek finančních prostředků“, který vedl k tomu, že vesmírná agentura vybrala pouze jednoho dodavatele namísto dvou, kteří by si pak navzájem konkurovali.