Bezpečný úkryt je ve vaně. V USA si na tornáda zvykli, lidé umí rychle reagovat a poslouchají varování

Na řadě záběrů z tornáda na Moravě přitom bylo vidět, že právě ve svých vozech lidé hledali před větrem bezpečný úkryt. Americká meteorologická služba NOAA ale doporučuje přesný opak. „Vozidla jsou při tornádech známá jako smrtící pasti, protože je vítr může snadno odhodit a zničit. Buď opusťte vozidlo, abyste se ukryli v pevném úkrytu, nebo odjeďte mimo dráhu tornáda. Pokud je doprava ucpaná nebo se na vás tornádo řítí z bezprostřední blízkosti, může být vaší jedinou možností bezpečně zaparkovat mimo dopravní pruhy, vystoupit a pokud možno najít pevnou budovu jako úkryt,“ doporučuje.

Pokud ani to nejde, radí NOAA: „Lehněte si na nízko položené místo, co nejdále od silnice (abyste se vyhnuli letícím vozidlům). V otevřené krajině je však nejlepší možností útěk, pokud je tornádo daleko. Pokud to dopravní situace dovolí a tornádo je vzdálené, máte pravděpodobně čas odjet z jeho dráhy. Několik sekund pozorně sledujte tornádo ve srovnání s pevným objektem v popředí (například stromem, sloupem nebo jiným orientačním bodem). Pokud se zdá, že se pohybuje vpravo nebo vlevo, nepohybuje se směrem k vám. Přesto byste měli unikat v pravém úhlu k jeho dráze: vpravo, pokud se pohybuje vlevo, a naopak – jen proto, aby mezi vámi a jeho dráhou byla větší vzdálenost. Pokud se zdá, že tornádo zůstává na stejném místě, zvětšuje se nebo se přibližuje – ale nepohybuje se ani doprava, ani doleva – míří přímo na vás. Musíte se ukrýt dál od auta nebo mu rychle zmizet z cesty! Pokud se tornádo začne blížit k vašemu autu, zalehněte co nejníže a zůstaňte při tom připoutáni bezpečnostním pásem, skloňte se a držte se co nejdále od oken a čelního skla.“

Co dělat doma

Američané žijící s hrozbou tornád za zády také velmi dobře ví, co dělat, když je tento extrémní jev zastihne doma. Pokud se jedná o slabé tornádo, tak je příliš nevzrušuje – když se vyhlásí malé nebezpečí, třeba o síle F1, tak si z toho moc nedělají. Někdy to je problém, protože míra rizika se může rychle zvětšit. To se stalo například roku 2011 v městě Joplin ve státě Missouri, kde meteorologové předpovídali hrozbu na nejnižším stupni, ale nakonec na zem dosedlo tornádo o síle F5 – připravilo o život 158 lidí.