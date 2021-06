Předpovídat příchod tornáda je v tuzemsku nemožné, tento jev je příliš složitý, rychlý a nečekaný

Video of Tornado Simulation of 2011 EF-5

Naděje je v radarech

V posledních letech se výrazně zlepšuje využívání radarů pro zpřesnění předpovědí. Meteorologové k tomu používají zejména takzvané Dopplerovy radary. Tyto přístroje totiž umí měřit nejen vzdálenost k objektu, ale také jeho rychlost pomocí Dopplerova jevu: pokud se objekt pohybuje směrem k pozorovateli, radarové vlny odražené od objektu budou mít vyšší frekvenci, než kdyby se objekt pohyboval směrem od něj.

Tento efekt lze demonstrovat na zvukových vlnách. Pokud se blíží auto s klaksonem, zdá se, že výška tónu klaksonu (tedy frekvence zvukových vln) stoupá. Vrcholu dosáhne právě ve chvíli, kdy auto projíždí kolem, a poté klesá, jak se auto od posluchače vzdaluje.

Dopplerův radar se používá k detekci pohybu dešťových kapek a krup v bouřce, což napovídá o pohybu větru. Pomocí současné technologie je možné zjistit celkovou cirkulaci bouřky a dokonce i rozvíjející se mezocyklónu.

Přímá detekce tornáda je ale kvůli relativně malým rozměrům současné generace dopplerovských radarů zatím velmi obtížná, nicméně do budoucna by to mohla být technologie, která by mohla pomoci nejvíc. Kromě toho je každý radar omezen zakřivením Země. Radarové vlny se pohybují po přímkách, což znamená, že vzdálené bouře, které jsou od radaru „pod horizontem“, nelze touto technikou sondovat.