Vědci našli nejstaršího suchozemského mnohobuněčného tvora

„A to je právě na tomto nálezu tak zajímavé: tato fosílie má sice extrémně jednoduchou strukturu, ale jasně už má schopnost, aby se tyto základní vlastnosti staly mnohobuněčnými,“ popsal unikátní vlastnosti objevu paleobiolog Paul Strother, který výzkum vedl.

Důležité také je, že vrstva, v níž byl tvor nalezen, je sladkovodní. Přitom až doposud se všechny objevy týkající se původu života týkaly moří a oceánů. V oceánech už byly podobné organismy objevené dříve, a jsou výrazně starší – některé pocházejí až z doby před dvěma miliardami let.

Tento nález je ale prvním náznakem, jak se mohly dostávat na souš. A nebo, a to by bylo ještě zajímavější, to naznačuje, že mnohobuněčné organismy vznikly na Zemi vícekrát nezávisle na sobě, v různých podmínkách.

Autoři studie věří, že tyto vrstvy od skotského jezera skrývají další podobná překvapení, budou je tedy ještě detailněji studovat.