Před deseti lety se z poslední cesty vrátil raketoplán Discovery. Předznamenal tím konec jedné éry

Raketoplán byl pojmenován Discovery (objevování) zejména po lodi mořeplavce Jamese Cooka, na které v letech 1776–80 vykonal svou třetí a poslední cestu do Pacifiku. Toto jméno ale neslo i mnoho dalších slavných plavidel, například to, na němž Henry Hudson v letech 1610–1611 hledal severozápadní cestu a snažil se obeplout Ameriku severní cestou přes Severní ledový oceán, nebo to, které v letech 1901–04 použili k antarktickým expedicím Robert Falcon Scott a Ernest Shackleton.