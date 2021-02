Ledovce na západě Antarktidy se pohybují stále rychleji, zjistili vědci

Výzkum, který uskutečnili britští vědci, se zaměřil na celkem 14 ledovců v antarktické oblasti Getz. „Je to vůbec poprvé, co někdo tato místa podrobně studoval, jsou totiž pro lidi nepřístupná,“ poznamenala podle BBC jedna z autorek Heather Selleyová z University of Leeds.

Konkrétně tým zkoumal „chování“ ledovců mezi lety 1994 až 2018. Satelitní snímky odhalily, že za zmíněnou dobu tato tělesa ztratila celkem 315 gigatun ledu, což odpovídá 126 milionům vodou naplněných olympijských bazénů.