Egyptologové popsali brutální smrt statečného faraona. Důkazy přinesly moderní technologie

Sekenenre Tao známý pod přezdívkou Statečný byl vládcem Horního Egypta v době asi 1500 před naším letopočtem. Vědci nyní popsali, že tento panovník byl zřejmě brutálně ubit několika útočníky poté, co ho nepřátelé zajali na bojišti. Jeho tělo bylo mumifikováno až dlouho po smrti, když už se dostalo do stádia rozkladu – balzamovači museli vyvinout značné úsilí, aby zakryli všechna zranění. Výsledky vyšly v odborném časopise Frontiers in Medicine.

Doba a život Statečného

Sekenenre Tao sídlil ve Vesetu na jihu Horního Egypta. Žil v jednom z dramatičtějších období, v bouřlivé době, kdy se severu Egypta zmocnili Hyksosové. Tyto semitské kmeny, které do Afriky pronikaly z palestinsko-fénické oblasti, dobyli i hlavní město Avaris (neboli Hatueret, dnes je to naleziště Tell el-Dabaa), ale přitom umožnily faraonům dále vládu nad jihem.

Sekenenre se pokusil této nadvládě postavit a kmeny dobyvatelů vyhnat. Nová studie ale ukazuje, že zřejmě neuspěl a byl při tomto pokusu zabit.