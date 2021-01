NASA chce poslat sondu k planetce Apophis. Měl by se tam vydat osvědčený OSIRIS-REx

Pokud bude záměr schválen, dorazí OSIRIS-REx k Apophisu v dubnu 2029 přibližně týden poté, co planetka podle astronomů ve vesmírném měřítku „těsně“ mine Zemi. Proletět kolem ní by měla ve vzdálenosti 31 900 kilometrů. To je desetkrát blíž, než kolem naší planety obíhá Měsíc.

Sonda by při tom podle představ týmu mise postupovala obdobně jako u Bennu. Prováděla by s přibližováním postupné pozorování a nakonec by kolem tělesa obíhala. Sice u planetky nebude v okamžiku největšího přiblížení k Zemi, které je vypočítáno na 13. dubna 2029, ale podle vědců by nebylo o nic méně zajímavé zkoumat důsledky tohoto těsného průletu. Jsou přesvědčeni, že „otření se“ o zemskou gravitaci Apophis ovlivní – jak pokud jde o přesnou polohu, tak o rotaci a o povrch i vnitřní strukturu tělesa.