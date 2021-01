Lháři se poznají podle toho, že kopírují pohyby těla člověka, kterému lžou, odhalil výzkum

Lhaní je jedním z fenoménů, který je hluboce propojený s lidstvím – vědci zatím nenašli jiného tvora, který by byl schopný vědomě lhát. V průběhu posledních let proto bylo provedeno mnoho výzkumů – také z praktických důvodů. Sociální vědci by rádi věděli, proč lidé lžou a za jakých okolností, policie by zase chtěla vědět, jestli podezřelí lžou, a pro vlády je důležité, jestli mohou věřit svým lidem ve vysokých pozicích. Investuje se proto do řady prostředků, jak lhaní odhalit, od léčiv přes elektronické detektory až po různé psychologické indicie. Zatím nic z toho ale není ani zdaleka neprůstřelné.

Autoři studie přišli s návrhem na nový postup: sledovat nejen lháře, ale i člověka, kterému se lže. Jejich hypotéza říká, že i on by totiž měl mít dost zásadní roli. Aby to ověřili, prováděli výzkumníci s dobrovolníky z řad vysokoškolských studentů psychologické experimenty. Jak probíhal experiment Ty spočívaly v tom, že vědci dobrovolníky požádali, aby vyřešili obtížnou hádanku. Pak s nimi jiní studenti-dobrovolníci natočili rozhovory. Aby je podpořili, poskytli jim úmyslně nepravdivé informace: tvrdili jim, že hádanka by měla být snadno řešitelná, přestože byla ve skutečnosti velmi těžká. Pak vědci předstírali, že omylem nechali správné řešení rébusu v místnosti, kde se ho studenti pokoušeli vyřešit. Po skončení experimentu si tohoto „selhání“ měli vědci zdánlivě všimnout – poprosili pak studenty, aby to nehlásili, protože by z toho byly problémy. Další dobrovolník pak s nimi provedl další rozhovor o testu a jeho průběhu – oba byli vybaveni akcelerometry na hlavách, aby zachytily fyzický pohyb během rozhovoru. Na co se přišlo Výzkumníci zjistili, že když dotazovaní lidé lhali, měli tendenci napodobovat pohyby člověka, který jim kladl otázky. Platilo přitom, že čím složitější nebo obtížnější lež, tím více napodobovali tazatele. Podle vědců tyto výsledky naznačují, že lhaní je velmi náročná činnost.