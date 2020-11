Častá genetická porucha zvyšuje riziko vzniku rakoviny jater desetinásobně. Týká se to jen mužů

Hemochromatóza je v západním světě velmi časté onemocnění, které má dopad na více orgánů. Až doposud nebyla považovaná za zásadní zdravotní problém, nový výzkum ale naznačuje, že její důsledky by mohly být výrazně závažnější, než to vypadalo.

Nová studie popsala, že u více než sedmi procent mužů se dvěma kopiemi vadných genů pro hemochromatózu se ve věku do 75 let vyvine rakovina jater, zatímco v běžné populaci je to jen 0,6 procenta.

Ve Velké Británii, kde tento výzkum probíhal, má tyto vadné geny odhadem asi 175 tisíc mužů a chlapců evropského původu. Převládají zejména v pokrevních liniích zděděných po Keltech, a to znamená, že právě Velká Británie a části Severní Ameriky mají s hemochromatózou nejvíce problémů – zde je to dokonce vůbec nejčastější genetická porucha.