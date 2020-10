Pandemií bude přibývat a budou horší než covid. Můžeme jim ale předejít, tvrdí zpráva

Mezivládní panel OSN pro biodiverzitu a ekosystémové služby (anglicky The Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, francouzsky Plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques, zkr. IPBES) je mezivládní orgán při Organizaci spojených národů (OSN), který hodnotí stav biologické rozmanitosti a ekosystémových služeb, jež biodiverzita poskytuje lidské společnosti. Byl zřízen v roce 2012, jeho sekretariát sídlí v německém Bonnu. Předsedou panelu je Robert Watson. IPBES má 132 členských zemí, patří mezi ně i Česká republika. IPBES je obdobou klimatického panelu IPCC.