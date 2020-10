Moderní člověk dorazil do Evropy o pět tisíc let dříve, než se myslelo. Důkazem je i exkrement

Moderní člověk homo sapiens dosáhl nejzápadnějšího cípu Evropy před 41 tisíci až 38 tisíci lety, tedy přibližně o pět tisíc let dříve, než se dosud vědci domnívali. Dokládají to nové nálezy kamenných nástrojů vyrobených moderními lidmi. Poznatky publikoval mezinárodní tým antropologů ve vědeckém časopise Proceedings of the National Academy of Sciences. Na výzkumu se podílel i antropolog Lukáš Friedl z Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni.