Archeologové našli unikátní poklad skoro osmi set mincí z doby posledních Přemyslovců

První minci našel šťastnou náhodou nálezce, který vše poctivě ohlásil a archeologové tak mohli začít okamžitě hledat. Mince nebyly nalezené v žádné nádobě, odborníci proto předpokládají, že byly uložené v nějakém měkkém obalu. Mohlo se podle nich jednat o nález z mincovny –⁠ nahrává tomu fakt, že všechny mince jsou jednoho typu.

Po ošetření v muzeu budou katalogizovány a celý poklad bude detailně zpracován, podle archeologů i v nějaké publikaci. Lidé je později uvidí také na nějaké krátkodobé výstavě. Martin Pták z Prácheňského muzea v Písku uvedl, že poničená je jen malá část mincí, pravděpodobně orbou. Mince byly zřejmě do země uloženy velmi krátce po ražbě, z jejich opotřebení to totiž nevypadá, že by prošly oběhem.

Co víme o pokladu

Jedná se o takzvané brakteáty, tedy jednostranně ražené stříbrné mince. Bývaly velmi tenké, od toho i jejich název –⁠ slovo braktea znamená latinsky plíšek. Na našem území byly zavedené na počátku 13. století Přemyslem Otakarem I., aby nahradily v té době silně znehodnocené denáry.

Mívaly miskovitý nebo knoflíkovitý tvar, který vznikl po úderu razidla. Ty nově nalezené jsou vyrobené z téměř ryzího stříbra.

Brakteáty jsou takzvané němé mince, nebyla na nich uváděna jména panovníků. Na těch z nového nálezu je zobrazena jen hlava panovníka s korunou a kolem něj ryby.

Historická hodnota pokladu je podle archeologa Tomáše Hiltchera veliká. Hiltcher míní, že mince nevlastnil sedlák. „Spíše to odkazuje na elity, šlechtu nebo církev,“ uvedl. Finanční hodnotu nedokázal odhadnout. Ceny u těchto případů vycházejí od aukčních síní a ve chvílích, kdy je mincí hodně, hodnota rapidně klesá, dodal.

Důkaz o poctivosti?

„Je to čtvrtý nález středověkého depotu mincí, který se k nám za posledních pět let dostal, což je úžasná věc. Svědčí o tom, že lidé jsou stále poctiví a nenechají si ty věci pro sebe. Nejzajímavější byl nález denárů z 11. století v nádobě, zhruba tři roky zpátky,“ přiblížil Hiltcher.

Šlo o středověký poklad 1341 mincí, který na jaře 2017 našla žena v obci Řeteč na Písecku. Stříbrné denáry Břetislava I. a Spytihněva II. z 11. století vážily 1330 gramů. Ve stejném roce se v Kučeři na Písecku v areálu soukromého zemědělce našel ještě soubor více než tisíce mincí z 15. století.