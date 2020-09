Pacienti s plicní fibrózou patří k nejohroženějším skupinám u covidu-19, místa v nemocnicích zatím jsou

Například v Nemocnici Na Bulovce leží třináct pacientů s koronavirem. „Z toho tři pacienti jsou na jednotce intenzivní péče. To znamená, mají zavedenou plicní ventilaci. Po naplnění kapacit naší infekční kliniky by pacienti byli umisťováni na jiná vybraná pracoviště,“ přibližuje vedoucí oddělení komunikace nemocnice Filip Řepa.

„Jak jsem řekl hejtmanům, musíme zajistit, aby všechny nemocnice hlásily do našeho systému národního dispečinku intenzivní péče, protože jen tak jsme schopni to zvládnout,“ nechal se slyšet šéf resortu zdravotnictví. Volná je podle něj více než čtvrtina lůžek na odděleních anesteziologie a resuscitace a jednotkách intenzivní péče. Volných je také téměř 60 procent plicních ventilací.

Lékaři vyzývají k ohleduplnosti

Bez léčby umírají pacienti s touto nemocí do tří až pěti let. Pneumologové zvou lidi do svých ambulancí k preventivnímu vyšetření na poslední zářijový den. Každoročně díky tomu odhalí nové případy. Od letošního roku navíc pojišťovny proplácejí i léčbu dlouhodobých pacientů, jejichž stav se prudce zhoršil.

V databázi pacientů s idiopatickou plicní fibrózou je aktuálně přes 1200 lidí, zhruba polovina se jich léčí. Právě tito pacienti jsou jedněmi z nejkřehčích skupin. „Když takovýto pacient dostane covidovou pneumolii, tak je jeho život extrémně limitován,“ líčí pneumoložka Václava Bártů.

Řada pacientů se nyní podle zkušeností lékařů izoluje od společnosti. Lékaři vyzývají veřejnost k ohleduplnosti vůči svému okolí. „Já nemůžu vědět, jestli nemám ve svém okolí někoho takového, takže když někdo nosí záclonu místo roušky, tak může ohrožovat nejenom pacienty s idiopatickou fibrózou, ale třeba i onkologické pacienty, kterých je mnohem víc,“ vysvětluje Martina Šterclová z České pneumologické a ftizeologické společnosti.