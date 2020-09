Astrofyzici našli „roztrhanou“ hvězdnou soustavu, která jim připomíná Star Wars

Za pozoruhodným objevem stojí mezinárodní tým, který vedli vědci z univerzity v Exeteru. Našli hvězdnou soustavu, kde se planety tvoří v nakloněných prstencích prachu a plynu v pokrouceném disku hmoty kolem několika hvězd.

Pohled z potenciálních planet v tomto systému musí být podle autorů studie působivý: na obloze se vznášejí tři Slunce, což vědcům připomíná planetu Tatooine z filmové ságy Star Wars.

Tento objev vznikl díky pozorování na Evropské jižní observatoři, teleskopu ALMA a zařízení CHARA. Jde o první výsledek rozsáhlého vědeckého programu zaměřeného na mladé hvězdné systémy.

Využívá k jejich pozorování infračervený systém pojmenovaný MIRC-X, na němž se podílely americké a evropské vědecké instituce. Jeho účelem je vnést jasno do toho, jak vznikají z hustých oblaků prachu a plynu planety a hvězdy – mohlo by to pomoci také s vysvětlením toho, jak vznikl život na Zemi.