Ve vesmíru může existovat překvapivé množství obyvatelných planet. U jedné hvězdy by to mohlo být až sedm

„Pokud by planet bylo více než sedm, pak by se dostaly příliš blízko k sobě a to by destabilizovalo jejich oběžné dráhy,“ popsal Kane. Současně se tím vysvětluje, proč je naše Sluneční soustava tak pustá: více planet je možných u soustav, kde jsou oběžné dráhy spíše kruhové než eliptické.

Z této analýzy vyplývá, že by mohly existovat i hvězdné systémy, které mají až sedm planet v obyvatelné zóně. A hvězdy podobné našemu Slunci by mohly mít šest planet s oceánem obsahujím tekutou vodu.

Profesor Kane pomohl tímto výzkumem odhalit jednu takovou hvězdu, na kterou by se teleskopy měly zaměřit. Jmenuje se Beta CVn a leží od Země z hlediska kosmických vzdáleností jen kousek, pouhých 27 světelných let. Ví se o ní, že nemá planetu podobnou Jupiteru, takže by mohla hostit o to více obyvatelných světů.

Vědci chtějí v těchto analýzách pokračovat, zejména vytvářením dalších modelů. V nich by chtěli studovat chemické vlastnosti exoplanet v obyvatelných zónách – to by mohlo opět zúžit výběr hvězd, u kterých se má po životě pátrat.

A současně by to mohlo pomoci ukázat, jak se vyvíjela naše planeta, když se na ní život zrodil, a také jak by o něj mohla jednou přijít. „I když víme, že Země byla obyvatelná po většinu své existence, zůstává mnoho otázek ohledně ideálních podmínek a jejich vývoje i specifických příčin, které za těmito změnami jsou,“ dodal Kane.