Rusko chce mít jako první očkování proti covidu. Schváleno může být už za dva týdny

„Je to jako Sputnik,“ uvedl Kirill Dmitriev, který vede nadaci, jež vývoj očkování financuje. „Američané byli tak překvapení, když poprvé uslyšeli pípat družici Sputnik. A s očkováním to bude stejné, Rusko ho bude mít jako první,“ dodal.

V Rusku pracuje na vývoji očkování proti covidu-19 několik laboratoří. Nejdále je moskevský Gamalejův institut, který chce podle CNN požádat o schválení vakcíny k 10. srpnu. Pokud uspěje, měla by být použitelná pro veřejnost, přičemž jako první by ji měli dostal zdravotníci.

Rusko zatím nezveřejnilo žádná vědecká data k této vakcíně, nebyla zatím ani rozsáhleji testována. Všechny údaje by podle ruské strany měly být dostupné pro experty z celého světa do poloviny srpna. Přitom ještě ani neskončila druhá fáze testování – ta by měla být dovršena k 3. srpnu. Třetí fáze testování by měla probíhat současně s očkováním zdravotníků. Podle ruské agentury TASS by tyto zkoušky měly probíhat asi na 1600 osobách.

Očkovací látku bylo možné připravit tak rychle proto, že jde o upravenou vakcínu používanou proti jiným nemocem. Stejný přístup přitom zvolily i další vědecké týmy po celém světě. Například americká Moderna pracuje s přípravkem původně vyvíjeným proti jinému smrtícímu koronaviru MERS.