Astronauty letící na Mars by mohla ochránit plíseň z Černobylu. Prošla už testy na ISS

Americká agentura NASA plánuje, že se USA v roce 2024 vrátí na Měsíc. Tato expedice má být ale jen tréninkem pro ještě náročnější projekt, jímž je cesta na Mars. Trvala by přibližně jeden rok a posádku by vystavila obrovskému množství radiace – modely NASA odhadují, že by astronauti dostali zhruba dvě třetiny záření, které by měli dostat za celý život.

Vědci pracují hned na několika možnostech, jak posádku takové mise před kosmickým zářením chránit. Patří mezi ně elektromagnetické štíty, cihličky vyrobené z marsovské půdy anebo dokonce přepážky naplněné lidskou močí. Všechny varianty však zatím vykazují nedostatky a rozhodně nejsou připraveny k použití.

Plíseň z Černobylu

Nová studie, která zatím neprošla recenzním řízením, navrhuje další cestu: využít plísně druhu Cladosporium sphaerospermum. Roku 1886 je popsal německý mykolog Albert Julius Otto Penzig na rozkládajících se listech a větvích citrusů. Tato nenápadná houba dokáže přežít v ohromném množství prostředí, dokonce i v řadě extrémních – včetně chladicích nádrží jaderné elektrárny v Černobylu poškozené explozí a radiací. I dnes je zde úroveň radiace až pětkrát vyšší, než je běžné. Plíseň si ale toto prostředí oblíbila, dokonce se rozrůstala směrem k radiaci.

Je totiž schopná přeměňovat radioaktivní energii na energii chemickou – využívá k tomu pigment melanin. V podstatě se tedy radiací živí, podobně jako zelené rostliny využívají fotosyntézu k přeměně slunečního světla na energii.