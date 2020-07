Studie: Na konci století bude na Zemi o dvě miliardy méně lidí, než čekala OSN

Ve druhé polovině století ubude na světě obyvatel a v roce 2100 by na planetě mělo žít kolem 8,8 miliardy lidí. Uvádí se to ve studii Institutu pro měření a vyhodnocování zdraví (IHME). Takový závěr se nicméně neshoduje s prognózami OSN, podle nichž by v té době mělo být na Zemi o dvě miliardy lidí více.