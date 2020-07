Očkování na koronavirus se testuje na modré krvi pravěkých ostrorepů

Podle webu National Geographic by neměla mít zvýšená poptávka po očkování na COVID, která se zřejmě objeví, negativní dopad na ostrorepy. Na výrobu pěti miliard dávek této vakcíny by bylo potřeba asi 600 tisíc testů - na ty by se spotřebovalo jen množství LAL získané během jediného dne. Experti oslovení časopisem tvrdí, že by výroba ani vývoj vakcíny neměly mít na populaci ostrorepů ani poptávku po LAL negativní dopad.

A to znamená, že léčiva i vakcíny, které jsou a budou určené pro americký trh budou muset využívat opravdovou krev ostrorepů. Týká se to i potenciálních očkování proti nemoci COVID-19, která v současné době vznikají - například látky švýcarské společnosti Lonza, která v červenci začíná s výrobou vakcíny proti covidu pro pokusy na lidských dobrovolnících.

Video of Horseshoe crab aquarium eating and swimming

V prvohorách se ještě jednalo o drobné, asi centimetrové tvory, zatímco nyní mají ti největší přes půl metru. Stále si však zachovávají celou řadu „pravěkých“ znaků. Mají například modrou krev: neobsahuje totiž železo, ale měď. Jejich tělo je chráněné kutikulou, podobně jako je tomu u hmyzu.

Na americké pláže se ostrorepi dostávají na jaře, kdy se tam přemísťují celé populace. Tam se páří a samičky poté kladou vajíčka do jamek, které vrtají do písku pomocí silného krunýře. Larvy, značně podobné trilobitům, se z nich klubou asi po měsíci a půl, do dospělce dorůstají do tří let.

Nejdřív hnojivo, potom léčivo

Ostrerepi se dříve vyskytovali po celé planetě, velmi hojní bývali kolem amerických břehů. Bylo jich tam tolik, že na konci 19. století se v USA začali požívat jako hnojivo, přičemž tímto způsobem jich zemřely desítky milionů. Tuto praktiku zrušilo až používání umělých hnojiv v 70. letech 20. století. Pak se však stali oblíbenou návnadou ve stále mohutnějším rybářském průmyslu v zemi.

Roku 1977 se ale přišlo na to, jak využívat jejich krev pro testování léků a vakcín a ostrorepi se stali nepostradatelnými.