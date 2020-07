Místo kladiv stalaktity. V zatopené jeskyni na Yucatanu našli archeologové pravěký důl na okr

Jde o první takový objev nejen z Yucatanu, ale dokonce z celé Ameriky. Podle analýzy radio-karbonovou metodou pochází těžba z doby mezi 12 až 10 tisíci lety před naším letopočtem. Tehdy ještě byly jeskyně, dnes nazývané cenoty, ležící na území mexického státu Quintana Roo suché – asi tři tisíce let poté je ale zatopilo moře a dnes jsou již přístupné pouze s použitím potápěčského vybavení.

Lidé, kteří žili na poloostrově Yucatán před asi 11 tisíci lety, vyhledávali ložiska okru v podzemních jeskyních a těžili ho tam. Nový výzkum zveřejněný v odborném časopise Science Advances dokázal také popsat způsob, jakým to člověk tehdy dělal: odlomenými stalaktity používanými jako kladiva odtloukl vápencovou vrstvu, aby se tak dostal k okru pod ním.

Video of LA MINA DISCOVERY 1 0

Až doposud ale nebylo úplně jasné, co zde pravěcí lidé hledali – je možné, že to byl úkryt, ve hře bylo mnoho dalších hypotéz. Nový nález naznačuje, že jedním z hlavních důvodů mohl být právě okr a jeho bohatá naleziště, která zde byla objevena.

Ti, kdo se pro něj do podzemních labyrintů vydávali, to museli považovat za něco velmi důležitého – tyto expedice totiž musely být značně rizikové. Archeologové totiž popsali, že ty nejužší chodby, jimiž se museli při výzkumu proplétat, byly široké jen 70 centimetrů. Nejvzdálenější místa, kde byly nalezeny stopy po těžbě okru, navíc ležela až 650 metrů od vstupu do jeskynního systému.

Tento jíl se tu těžil nejméně dva tisíce let, jeskyně byly ale opuštěny ještě tisíce let předtím, než je zatopila voda. Vědcům se zatím nepodařilo zjistit, k čemu okr na Yucatanu sloužil – možností je více. Od jiných kultur je známo, že kromě barviva býval využíván také na ochranu před slunečními paprsky, jako přírodní repelent proti hmyzu či na zpracování kůží i jako lék.