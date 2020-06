V Číně se mezi prasaty šíří chřipkový virus. Nová studie varuje před případným přenosem na člověka

Když jednoho vepře nakazí více kmenů chřipky, snadno si mezi sebou mohou vyměnit geny. Nová studie se věnovala chřipkovému viru G4, který je unikátní svým původem – kombinuje v sobě totiž tři genetické linie.

Jedna z nich je podobná kmenům chřipky u evropských a asijských ptáků, druhou je kmen H1N1, který způsobil pandemii roku 2009, a třetí je severoamerický kmen H1N1 kombinující geny ptačí, lidské i prasečí chřipky.

Znepokojivá je varianta G4 zejména proto, že jejím jádrem je virus ptačí chřipky, vůči němuž nemají lidé imunitu. „Z dat to vypadá, že tento virus je připravený na to, aby se objevil u lidí,“ komentoval výsledky práce evoluční biolog Edward Holmes. „Je jasné, že tuto situaci je třeba pečlivě sledovat,“ dodal.

Výzkum čínských prasat

Tento výzkum trval několik let a spočíval v analýze odběrů vzorků od téměř třiceti tisíc prasat z deseti čínských provincií. Vědci našli celkem 179 virů prasečí chřipky, většina z nich byla právě typu G4. „Od roku 2016 viru G4 rychle přibývá, nyní je hlavním genotypem mezi prasaty v nejméně deseti čínských provinciích,“ uvedli autoři.

Hlavní autor výzkumu, čínský vědec Sun Chung-lej, považuje tento virus za hrozbu, protož v sobě nyní zahrnuje geny z pandemického kmene H1N1 – a to by mohlo umožnit jeho adaptaci, která by umožnila přenos z člověka na člověka. Ta zatím není možná, ale podle Sun Chung-leje se to může stát. Je proto zapotřebí zlepšit dohled nad jatkami i vepříny v Číně.