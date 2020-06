V USA mohlo na covid-19 zemřít minimálně o 70 procent lidí méně. Země reagovala pomalu a chaoticky, tvrdí vědci

Podle odborného webu Statnews, který oslovil řadu předních světových expertů, mohlo být ve Spojených státech na nemoc covid-19 o 70 až 99 procent méně mrtvých než nyní.

Autoři k tomu dospěli srovnáním více faktorů, přičemž tři z nich se ukázaly jako rozhodující. Srovnali velikost populace a množství úmrtí na covid-19, přičemž vybírali země, kde nejméně 80 procent populace žije v urbanizovaných oblastech, ve kterých snadno dochází k přenosům nemoci, tedy podobně jako v USA.

Dalším faktorem bylo to, že se zde pandemie rozjela dříve než v USA – to vědci měřili podle patnáctého případu nemoci v dané zemi. Podle autorů to znamená, že v evropských zemích museli jejich politici pracovat s méně informacemi než v USA – a přesto zaznamenali lepší výsledky.