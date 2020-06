Čím růžovější, tím agresivnější. Přírodovědci popsali, jak se chovají plameňáci

Na studii pracovali přírodovědci z Exeterské univerzity. Ti také popsali, že nejvíce spolu plameňáci zápolí, když mají potravu na jednom malém místě. Tohoto poznatku by se dalo podle nich využít v řadě zoologických zahrad, kde by se mohl změnit způsob krmení –⁠ snížilo by to agresivitu ptáků při boji o jídlo.

Komplikovaní ptáci

„Plameňáci žijí ve velkých skupinách se složitými sociálními strukturami,“ popsal autor studie Paul Rose z Exeterské univerzity. „A barva v tom hraje důležitou roli. Pochází z karotenoidů v jejich potravě; tou jsou u plameňáků malých především řasy, které filtrují z vody. Zdravý plameňák, který se správně a dostatečně živí, má při krmení více energie i času na to, aby byl dominantní a agresivní,“ dodává biolog.

Nedávno v jiném výzkumu vědci prokázali, že plameňáci mají velmi složité sociální vazby, navazují přátelství a vztahy, ale také mají své nepřátele.