Lék proti koronaviru remdesivir v prvním testu propadl, tvrdí zpráva. Výrobce to popírá

Experimentální antivirotikum remdesivir od společnosti Gilead Sciences selhalo při své první klinické studii léčby nemoci COVID-19 mezi náhodně vybranými pacienty. Napsal to list Financial Times s odvoláním na pracovní dokumenty náhodně zveřejněné Světovou zdravotnickou organizací (WHO). Firma Gilead reagovala, že závěry studie prováděné v Číně jsou neprůkazné, protože byla ukončena předčasně. Lék, který vyvinul tým pod vedením Čecha Tomáše Cihláře, se testuje i v Česku.