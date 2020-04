Před 50 lety vstoupila Čína do „vesmírného klubu“. Od té doby dobyla Měsíc a stala se kosmickou velmocí

Počátky čínské kosmické éry sahají až do poloviny 50. let minulého století. Tehdy se po vypovězení z USA do vlasti vrátil Čchien Süe-sen, uznávaný odborník v letectví a v oblasti raketového pohonu, který se stal tvůrcem čínských mezikontinentálních raket. Stojí také za prvním programem čínských pilotovaných letů.