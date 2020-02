Největší exploze od Velkého třesku. Astronomové našli kráter velký jako patnáct Mléčných drah

„Už jsme viděli exploze v centrech galaxií dříve, ale tahle byla opravdu hodně masivní,“ uvedla. „A my nevíme proč.“ Podle astronomky, která se na objevu podílela, se odehrála exploze nesmírně pomalu – trvala stovky milionů let.

Původcem je supermasivní černá díra ležící v centru galaxie vzdálené stovky milionů světelných let od Země. Podle profesorky Melanie Johnston-Hollittové z Curtinovy univerzity v Austrálii byla událost provázená výjimečnou koncentrací energie: uvolnilo se jí pětkrát víc než při předchozím nejsilnějším známém výbuchu.

Došlo k ní v souhvězdí Hadonoše, asi 390 milionů světelných let od Země. Byla tak silná, že prorazila dutinu v plazmatu, které obklopuje černou díru.

Jako erupce sopky

Hlavní autorka objevu Simona Giacintucciová uvedla, že jí exploze připomínala slavnou erupci sopky St. Helens z roku 1980. Ta byla tak silná, že utrhla celý vrcholek hory ležící v americkém státu Washington. „Rozdíl je, že do kráteru, který zbyl v horkém plynu po vesmírné erupci, by se vešlo patnáct Mléčných drah za sebou,“ uvedla vědkyně.

Astronomové o této dutině v plazmatu věděli již dříve, popsali ji rentgenovými teleskopy. Ale odmítali přijmout hypotézu, že by ji mohl způsobit výbuch energie – „díra“ na to byla příliš obrovská. „Lidé byli kvůli těm rozměrům skeptičtí,“ komentovala výsledky Johnston-Hollittová. „Ale opravdu to tak je – vesmír je fakt divné místo,“ podotkla.