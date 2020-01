Před 75 lety se Němci pokusili o vzdušnou nadvládu. Operace Bodenplatte byla vítězstvím, ale Pyrrhovým

Idyla však poměrně brzy skončila. Letky se začaly dostávat pod palbu nepřátelské a často i vlastní protiletadlové obrany. „Nad Scheveningenem jsme se dostali do palby německého flaku. Kolem mého stroje prolétly první červené stopy svítících střel. Pohlédl jsem vpravo a spatřil, jak se návodčí Ju 88 řítí v plamenech k zemi,“ vzpomínal Wichardt. Obdobný zážitek popsal i poručík Ossenkop z JG26. Mezi Utrechtem a Rotterdamem se dostal spolu s dalšími 60 stíhači do palby německého kanónu Flak. „Přede mnou, napravo i nalevo jsem viděl hořící nebo kouřící Focke-Wulfy a na zemi několik požárů, způsobených dopadem zasažených strojů. Jen dál, jen dál (…) Nebylo možné ztrácet čas přemítáním, kdo to koupil.“ Spojenecká protiletadlová palba byla podobně efektivní. Jednadvacetiletý Dieter Krägeloh tehdy pilotoval Fw 190. „Nad ústím Šeldy jsme se ocitli v dostřelu britských lodí, které na nás okamžitě zahájily zuřivou palbu. Moje mašina byla několikrát zasažena. (…) Záhy jsem zjistil, že můj motor ztrácí otáčky a rozhodl jsem se pro nouzové přistání. Klapky nefungovaly, takže jsem dosedal velkou rychlostí. Náraz na zem byl velmi prudký. Pásy se přetrhly a já jsem narazil hlavou o přístrojovou desku. Poranil si míchu a zlomil nohy. Probral jsem se poté, co mne vyprostili z vraku a nade mnou se skláněl doktor.“ Krägeloha museli z kabiny doslova vysekat. Následně byl převezen do nemocnice a později do zajateckého tábora v Británii. Zaskočení Britové Načasování akce vyšlo Němcům skvěle a většina útoků se odehrála mezi 8:45 až 9:45. Piloti se opravdu pokusili o tři nebo i víc náletů, které se však stávaly postupně čím dál méně koordinované, ať už kvůli protiletadlové palbě, nebo stoupajícímu kouři z hořících letadel. Pro spojenecké piloty i mechaniky na letištích byl německý útok velmi překvapivý. Brit Jim Robertson popsal ráno na Nový rok takto: „Stál jsem na vzdálené straně letiště spolu s dalším poddůstojníkem Jockem Lawem z Glasgow. Náhle se objevily čtyři stroje blížící se k nám v přízemním letu. Měl jsem pořádnou kocovinu po novoroční oslavě z předcházející noci a poněkud rozostřené vidění. ‚Ty zatracený Amíci letěj pěkně nízko,‘ povídám Jockovi. ‚To nejsou Amíci, to jsou Focke-Wulfy 190 – a já mizím!‘ zařval Jock. Najednou zahájili palbu. Nikdy v životě jsem neběžel tak rychle.“ Obdobnou vzpomínku má i jeden z mechaniků 485. perutě. „Spatřili jsme tři nebo čtyři letouny, jak v lehkém náklonu míjejí kontrolní věž a ve výšce nějakých 30 metrů zvolna klesají k naší stojánce. Jasně si vzpomínám, že jsem prohodil k Billu Parkerovi něco ve smyslu ‚Ti Amíci si dneska ráno přivstali!‘ Vypadalo to úplně jako mustangy. Dříve než Bill něco odpověděl, na náběžných hranách nalétávajících strojů se zablesklo – a rozpoutalo se peklo. Jestliže chtěli nájezdníci obrátit naše spitfiry v prach a popel, odvedli tedy dokonalou práci. (…) Některé z našich ‚spitů‘ byly ještě nepoškozené a motory jednoho či dvou stále běžely. Mechanici, kteří je v okamžiku útoku právě zahřívali, všeho nechali a vzali nohy na ramena. Jeden z těch chudáků spadl rovnou do latrín. (…) Chlapec si užil svoje, ale nakonec byl rád, že unikl té spoustě střel, které svištěly kolem.“

Spojenci ale i díky tomu, že německý útok byl plánován „až“ na 9:20, měli ve vzduchu několik perutí, které měly za úkol podpořit pozemní jednotky a které vzlétly krátce před německým útokem. Většina jich zahodila podvěšenou výzbroj a zapojila se do obrany letišť. Takhle popsal svoje zážitky Američan Melvyn Paisley z 366. perutě, který pilotoval stroj typu P-47. „Bylo to poprvé, kdy jsem vedl peruť, a hned jsem s ní měl čelit útoku, jaký jsme dosud nikdy nezažili. Cítil jsem, jak mi leteckou kombinézu máčejí potůčky potu. Odhodil jsem pumy a provedl zatáčku, abych se čelně střetl s nejbližší Fw 190. Její pilot uhnul vlevo a mazal pryč od letiště. Dal jsem plný plyn; vzdálenost mezi námi se rychle krátila a brzy jsem jí seděl těsně za ocasem. Dvě krátké dávky – a bylo po ní. (…) Nepřátelský letoun se z výšky asi 200 stop zavrtal do lesního porostu, kde zanikl ve strašlivé explozi. (…) Provedl jsem táhlou zatáčku a zavěsil se za ocas dalšího Němce. Točili jsme se v kruhu a já se ho v utažených zatáčkách snažil dostat do zaměřovače. Pak můj stroj jako by náhle ztratil rychlost, což mi připomnělo, že mám ještě podvěšené (protipozemní) rakety. (…) Další Fw190 unikala v přízemním letu. Během několika sekund jsem se za ní pověsil a odpálil dvě rakety. Obě byly krátké. Provedl jsem opravu a odpálil další dvě, přičemž jsem mířil o něco výše. Bandita se vzápětí změnil v ohromnou kouli rudých a oranžových plamenů.“ V ještě prekérnější pozici se ocitl Alden P. Rigby se svojí P-51. S jednotkou a s letadly s po okraj plnými nádržemi se připravoval ke startu na runvaji letiště, když začal útok. Nečekali, že by se Němci mohli objevit a rozhodně v takovém počtu. „Byl právě Nový rok a my jsme po celé dva předcházející dny nespatřili jediného huna. Němečtí piloti určitě taky trochu oslavovali. Chyba! (…) Přesně v 9:20 byli nad letištěm Asch a dalšími 15 základnami spojeneckého letectva. (…) Z provizorní řídicí věže jsme dostali zelenou, když jsme na východě od letiště zaznamenali obláčky flaku. Překvapení nebo dokonce šok jsou slabá slova. Vzápětí jsme totiž spatřili, jak nejméně 50 německých stíhaček zahajuje první útok na letiště,“ popsal. Podle Rigbyho nemohla být jeho jednotka v horším postavení. „Snad jedině tehdy, pokud bychom byli přistiženi na zemi s přídavnými nádržemi nebo pumami. Seděli jsme tam jako chromé kachny a naše šance byly malé či spíše nulové. Následujících 30 minut bylo nabito akcemi a stresem, jaký jsme snad nikdy předtím ani potom nezažili. (…) Můj podvozek právě zapadl do šachet, když jsem zahájil palbu na Fw190, která seděla za ocasem Littegeho stroje. ‚Uhni doleva!‘ zařval jsem do rádia. Tento manévr přivedl stodevadesátku přímo před můj zaměřovač. Pozoroval jsem zásahy po celé délce trupu. Letoun se převrátil a z výšky nějakých 300 stop šel k zemi.“ Výsledky Němci napadli celkem 15 spojeneckých základen, na některých z nich dokonce nebyla protiletadlová obrana. Spousta sestřelených německých stíhaček dopadla do prostorů letišť a všeobecný zmatek ještě umocnil kouř ze zničených spojeneckých strojů. Poměrně chaotický boj nad letišti umocňoval na všechny strany pálící flak. Do půlhodiny od zahájení útoků bylo po všem. Mechanici začali vylézat ze svých úkrytů. Piloti přistávali tak, jak zrovna šlo. Tohle je vzpomínka Jerzyho Glowczewskieho z 308. perutě: „Dosedl jsem s mohutným žuchnutím a vykopl směrovku doprava. Letoun se stočil a zastavil se mezi vyhořelými troskami stroje s nepoškozeným ocasem, označeným černou svastikou a skupinou našich mechaniků. (…) Pomáhali mi vysoukat se z kabiny. Nesli mi padák. Plácali mne po zádech, tiskli mi ruku. Kdosi mi podal flašku whisky. Procházeli jsme kolem vraku další Fw 190. Neměla křídla a kryt kabiny byl otevřen. Uvnitř seděl pilot – stále ještě upoutaný v pásech, ale bez hlavy. Někdo mu vytáhl z náprsní kapsy doklady. Jedno z uražených křídel jsme si později vystavili u naší boudy.“ Na letištích zavládla euforie.