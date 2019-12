Robotickou ponorku spustí pod Antarktidu. Prozkoumá, proč led taje tak rychle

Thwaitesův ledovec přišel od osmdesátých let dvacátého století přibližně o 540 miliard tun ledu, podle měření se však rychlost tání v posledních letech nebývale zrychlila. Z ledovce se tedy uvolňuje stále více vody do Amundsenova moře.

Thwaitesův ledovec je jedním z nejvzdálenějších a nejhůře dostupných míst na planetě. Jen dostat sem vědce a jejich výbavu trvalo několik týdnů, přičemž nejbližší osídlené místo odsud leží asi 1500 kilometrů špatně prostupným terénem. Teploty běžně klesají pod dvacet stupňů pod nulou.

Veškerý výzkum tedy bude muset probíhat extrémně rychle, ideálně by měl trvat jen několik dní. Led totiž začne téměř okamžitě znovu zamrzat. „Cílem je zvládnout to tak rychle, jak je to jen možné. Měli bychom to stihnout za tři nebo čtyři dny, víc si dovolit nemůžeme,“ popisuje Vaughan.

Výzkum získal na důležitosti poté, co americká organizace NASA letos pomocí radarového snímkování zjistila, že pod ledovcem je masivní dutina vysoká zhruba 300 metrů a velká asi jako ostrov Manhattan. Vznikla poté, co z ní odpadl obrovský kus ledu; stalo se to někdy v průběhu uplynulých tří let.