Rudá hvězda Betelgeuse se chová podivně, je možné, že se brzy změní v supernovu

Příčina podle profesora Guinana leží hluboko uvnitř hvězdy, ale tak hluboko zatím naše věda nedokáže dosáhnout. Astronomové tedy nejsou schopni říci se stoprocentní spolehlivostí, co se s Betelgeuse děje a jak budou změny pokračovat, nebo v co vyústí.

Jde o gigantické těleso asi tisíckrát větší než naše Slunce – některé zdroje uvádí, že pokud by byla umístěna do středu naší sluneční soustavy, vnější okraj by zasahoval téměř až k oběžné dráze Jupitera.

Podle Guinana je tato hvězda velmi pravděpodobným kandidátem na supernovu – je stará necelých devět milionů let, přitom hvězdy jejího typu obvykle nebývají starší než 10 milionů roků. Přestože se její existence blíží ke konci, i přes to, jak dramatické změny na ní probíhají, nejspíš k proměně na supernovu nedojede během našich životů. Guinan si myslí, že by se to mohlo stát za přibližně 200–300 tisíc let.

Podivná hvězda

Betelgeuse se chová podivně dlouhodobě, slábne a naopak zjasňuje se pravidelně – a také se mění její velikost. V průběhu 16 let ukázala měření, že se její poloměr postupně zmenšoval z 5,6 astronomických jednotek na 4,8 astronomických jednotek, což je vzdálenost srovnatelná s tou mezi planetou Venuší a Sluncem.