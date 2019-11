Léčba drahými kameny je výnosný podfuk. Nabízí se proti rakovině i AIDS

Léčitelé slibují mnohé: údajné schopnosti kamenů jsou zřejmě nekonečné. Na internetu se dozvíme, že akvamarín předchází srdečním chorobám či že zácpu pomůže vyléčit elixír z jantaru. Na jakém vědeckém či lékařském základu? To nikdo neví. Rozhodně to nikdy neprokázala žádná vědecká studie.

„To je groteskní,“ prohlašuje Christian Chopin, ředitel výzkumu při Státním ústředí vědeckého výzkumu (CNRS), který se specializuje na mineralogii. „Svět minerálů je charakterizován stálostí: na rozdíl od živého světa neprodukuje sám energii (kromě radioaktivních substancí). Přičítat minerálům 'pozitivní energii' nebo nějakou léčebnou vlastnost je šarlatánství. Prostě neexistuje žádná možná interakce mezi minerály a lidským tělem,“ uvádí vědec.

A co na to litoterapeuti? Že je to jiná energie, než jaká byla dosud vědecky popsána. Je to podle nich energie mystická a duchovní. Litoterapie, stejně jako ostatní pavědy, zneužívá křehkosti lidské mysli. Všichni jsme v pokušení myslet si, že existuje zázračné řešení nemoci, které se nemůžeme zbavit, ať už jde o migrénu, bolesti zad či těžší chorobu. Člověk má sklon věci spojovat (například drží minerál v ruce a konstatuje zlepšení), přestože neexistuje žádná spojitost. Tomu se v psychologii říká iluzorní korelace.

Pseudověda a pseudotradice