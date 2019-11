Americké muže stresuje, když živí rodinu sami. Ale také když výdělek ženy překročí 40 procent příjmu domácnosti

Nejméně jsou muži vystresovaní, když jejích ženy vydělávají do 40 procent rodinných příjmů. Pokud ale manželky překonají tuto hranici, pak se muži cítí méně komfortně. Úplně nejvíc duševně vyčerpávající pro muže ale je, když jsou jedinými živiteli celé rodiny. Ukázal to rozsáhlý výzkum na šesti tisících amerických heterosexuálních párech – vědci je sledovali po dobu 15 let.