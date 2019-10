Tání ledovců v Antarktidě bude jiné, než si vědci zatím mysleli, ukázal nový model

Antarktický led je na okraji kontinentu tvořen obrovskými ledovci vysokými přes devadesát metrů, které jsou vystavené oteplování atmosféry i oceánu. Až doposud se očekávalo, že při dalším oteplování, jak ho předvídají zprávy klimatického panelu, tyto ledovce pod vlastní vahou rychle zkolabují. To by mělo přispět ke globálnímu zvýšení hladiny oceánů přibližně o 180 centimetrů – a to by mělo katastrofální dopad na řadu pobřežních měst po celém světě.

Vědci z MIT ale v novém výzkumu zveřejněném v odborném žurnálu Geophysical Research Letters popisují, že tento výpočet byl zřejmě přehnaný. Aby devadesát metrů vysoký ledovec takto zkolaboval, musel by se led pod ním rozpadnout velice rychle – v podstatě v průběhu hodin. A taková rychlost tání nebyla v moderní době doposud pozorovaná.