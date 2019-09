Umělá inteligence místo učitele. V Číně už stroje učí miliony dětí

Třináctiletý Žhou Ži nakonec do experimentu vstoupil. Na konci semestru se jeho výsledky v testech zvýšily z 50 procent na 62,5 procenta. O dva roky později, při závěrečné práci, získal dokonce skóre 85 procent.

Umělá inteligence se má podle těchto plánů zapojit prakticky do všech oblastí běžného života – od lékařství přes právo, dopravu, ochranu životního prostředí až po „inteligentní vzdělávání“. Řada soukromých společností do tohoto perspektivního odvětví rychle nastoupila a jejich zájem podpořilo vládní financování projektů.

V červenci roku 2017 schválila Čína Národní rozvojový plán na vývoj další generace umělé inteligence. Jeho cílem je udělat ze země do roku 2030 světovou jedničku v oblasti umělých inteligencí tím, že vytvoří domácí průmysl v hodnotě nejméně 150 miliard dolarů.

Tuto cestu podporuje stát, ale iniciativně do ní vstoupily i soukromé společnosti – ať už výše zmíněný Squirrel nebo Hanwang Technology či další digitální výukové platformy, jako je například 17ZuoYe nebo Alo7 . Ale součástí systému jsou i státní školy.

Není ale zdaleka jediným z nastupující generace čínských dětí, které už jsou vyučované pomocí nějaké formy umělé inteligence. Zatímco západní svět zkoumá etické a legislativní problémy této formy vzdělávání, v Číně se už hromadně používají. Přesná čísla, kolik studentů se do tohoto experimentu již zapojilo, nejsou známá, ale odhaduje se, že se jedná o desítky milionů mladých lidí.

Jednou z firem byla korporace Hanwang, která se specializuje na převod textu na řeč a další využití umělých inteligencí pro rozeznávání vzorců. Tuto technologii v rámci své dceřiné společnosti Hanwang Education vylepšila pro používání na školách.

Vzdělání nade vše

V současné Číně platí, že vzdělání, konkrétně výsledky testů, je opravdu nade vše. Právě skóre, kterého studenti dosáhnou, totiž určuje, jaké budou jejich další příležitosti, ať už vzdělávací, společenské nebo kariérní. Rodiče to dobře vědí, takže mají na školy a učitele čím dál větší požadavky. Mnohdy takové, které už člověk není schopný zvládat.

Zato umělé inteligence založené na principu rozeznávání tváří ano. Web Sixthtone popisuje, jak takové aplikace vypadají: třídy jsou vybavené drobnými kamerami velkými asi jako pomeranč. Každá dokáže sledovat všechny studenty v místnosti a obraz předává specializovaným algoritmům. Ty rozpoznají každého jednotlivého studenta a každou sekundu vyhodnocují jeho chování: hodnotí ho na pětistupňové škále: naslouchá, odpovídá na otázky, píše, interaguje s ostatními studenty nebo pospává.

Program pak na základě těchto údajů poskytuje každému studentovi jednou týdně výsledek jeho pracovní aktivity – dá se k nim dostat přes mobilní aplikaci. Ta sleduje také to, jak se mění výkony v průběhu celého školního roku – a umožňuje porovnávat jeho výkon s ostatními studenty. Rodiče i pedagogové tak získávají silný nástroj, který jim dá o reálném chování jejich potomka mnohem více informací než jakýkoliv učitel.

Do konce roku 2019 by tímto systémem mělo být vybaveno více než sto škol v celé zemi a společnost Hanwang si od něj slibuje, že by se mohl stát celonárodním. Náklady na instalaci systému jsou poměrně vysoké, na jednu školu o 36 třídách se pohybují kolem 5 milionů korun – zatím ale u všech testovaných škol vše hradil stát.