Češi vyvinuli nehořlavý župan, může zvýšit šanci lidí při požáru

Člověk v tomto županu může odolat přímému ohni a až patnáct minut vzdorovat žáru v hořící budově, dokud se chlazení v obleku nevypaří, řekl vývojář a vynálezce Adam Lučaník.

Technologie již získala český patent a certifikát Fireman pro zásahové protipožární obleky. Pokud by se českým vývojářům podařilo vstoupit do národních patentových fází na klíčových trzích, získali by monopol pro většinu světových trhů – EU, Rusko, USA i arabský svět.

Cesta k nehořlavému županu

Start-up vznikl před třemi lety. Vyvinout evakuační župan původně nebylo podle Lučaníka cílem. Nápad přišel až po jednání se zástupci jedné z válkou postižených zemí, podle nichž je problém chránit civilní obyvatelstvo před přímým ohněm po náletu či atentátu. Současné nehořlavé obleky, vyrobené ze skelných vláken, se při 850 stupních Celsia roztékají.

„Při této teplotě se oděv už na osobu přiškvaří. Jediný způsob, jak ji ochránit, je zabalit ji do ochlazovacího obleku. Proto jsme vyrobili evakuační prostředek, který funguje na tomto principu,“ vysvětlil.

Vývojáři zkoumali technologie, které by zaručily lehkost, zachovaly vlastnosti materiálu a zajistily, že voda člověka neopaří. Vyvinuli tkaninu, kterou dále upravili tak, aby udržela pět litrů tekutiny.

„Každý litr vytvoří sedmnáct set litrů páry, to znamená, že ochrana je masivní. Pokud na něj působíte přímým ohněm a vypaříte celý roztok, vznikne obrovské množství páry, které izoluje člověka od prostředí,“ uvedl Lučaník.