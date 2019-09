Vědci se ponořili do vraku prokleté lodi Terror a natočili tam fascinující záběry

„Stav, v němž jsme našli kabinu kapitána Croziera, vysoce předčil naše očekávání,“ uvedl manažer výzkumníků Marc-André Bernier. „Na místě jsme našli nábytek, ale dokonce i zásuvky jsou stále uzavřené a uzamčené v bahně – to mohlo uzavřít předměty i dokumenty v perfektních podmínkách pro jejich zachování. Každá ze zásuvek a dalších podobně uzavřených míst se stane pro vědce v budoucnosti pokladnicí znalostí o Franklinově expedici,“ dodal Bernier.

Příběh prokleté výpravy: tři roky v ledu

Kapitán John Franklin se z pověření britského královského námořnictva vydal na expedici do Arktidy ve 40. letech 19. století. Cílem bylo nalézt takzvanou severozápadní mořskou cestu, která by umožnila plavbu mrazivou krajinou kolem kanadských břehů až do Tichého oceánu, což by britským námořníkům zkrátilo dobu plavby do Asie.