Čechy trápí silné sucho, tento týden se rozšíří i na Moravu. Bouřky nepomohou

Málo srážek a tropické teploty mohou za to, že v převážné většině Čech je výrazné až extrémní sucho v půdě do jednoho metru. Naopak Morava s výjimkou Ostravska a Opavska je na tom lépe díky dešťům v týdnu od 16. do 22. června. Předpověď však hlásí v tomto týdnu suché a slunečné počasí, ač bez tropických teplot, a sucho se postupně rozšíří i na Moravu.