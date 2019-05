Lidstvo je schopné vyplenit zdroje celé Sluneční soustavy za pár století, popisuje studie

Pokud by se měl růst vesmírné ekonomiky podobat exponenciálnímu růstu ekonomik na Zemi od začátku průmyslové revoluce před zhruba dvěma sty lety, pak by lidstvo podle autorů studie mohlo připravit Sluneční soustavu o veškerou vodu, železo a další zdroje v řádu staletí – mohl by se prý vyčerpat za pouhých 500 let. „Pak budeme (lidstvo) hotoví,“ cituje space.com autory studie.

Vědci také doporučují, aby se lidstvo vyhnulo velkým vzdálenějším tělesům s vysokou gravitací – jako je například Jupiter a jeho okolí. Místo toho by mělo začít s pečlivým výzkumem zdrojů, jež jsou poblíž Země, například Měsíce nebo Marsu a také těles bohatých na železo, které se pohybují v pásmu asteroidů.

Před samotným započetím těžby by ale vždy mělo být do detailů zmapováno, jak velké množství zdrojů oblast obsahuje a jak dlouho vydrží. Nová etapa těžby vesmírných „pokladů“, která by mohla podle autorů studie začít v horizontu čtyřiceti let, by měla být tedy organizovaná a kontrolovaná, rozhodně by neměla připomínat kolonizaci Divokého západu s jejím divokým bojem o dostupné zdroje.