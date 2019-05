Metoda českých vědců umožní přesnější a rychlejší vývoj léků

Lidské tělo si vyrábí pouze jednu verzi ze dvou možných zrcadlových obrazů molekul a v dnešní době ji umí vyrábět i farmaceutický průmysl. Je ale důležité vždy vědět, který obraz vytvořit. „Pokud lidskému organizmu podáme lék, musíme vědět, jaké ze dvou prostorových uspořádání atomů do něj dáváme. Každá verze má jiný terapeutický účinek,“ vysvětluje Brázda. Také léčiva jsou dnes z 90 procent tvořena z nesymetrických molekul.

„Přirovnat to můžeme k naší ruce. Pokud se podíváme na svou levou ruku, její obraz vypadá jako pravá ruka, má stejné prsty, dlaň a tak dále. Ale je to levá ruka, a tak má jiné vlastnosti a funkčnosti než ta pravá,“ řekl člen týmu vědců a hlavní autor článku Petr Brázda.

U některých léčiv může ovšem jedna verze molekul organismu škodit, proto nesmí být v tabletě obsažena. „A tady přichází naše metoda. My řekneme, jakou molekulu farmaceutický průmysl vyrobil, a oni si pak zkoumají její účinky na organizmus,“ doplňuje Brázda.

Například jedna verze ibuprofenu má velký účinek, druhá naopak velmi malý. V léku jsou obě, protože by podle Brázdy bylo moc drahé vyrobit pouze jednu.

Pro určení vlastností chirálních molekul se dosud používalo rozptylu rentgenového záření, které ale podle Brázdy s molekulami málo interaguje.

Proto se vědci z Akademie věd rozhodli používat svazek elektronů, který interaguje více. „Na rentgenu ani necítíme, že námi prochází nějaké záření, ale když by do nás uhodil blesk, tak to pocítíme,“ přirovnává Brázda rozdíl metod. Díky interakci s hmotou elektrony vycházející ze studovaného krystalu nesou informaci, jak molekuly v krystalu vypadají a o jakou verzi molekuly se jedná.

Určení vlastností uměle vyrobených molekul bylo pro vývoj léků podle Brázdy velice obtížné, ovšem nezbytné. Dozorové orgány, například americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv, tuto informaci před schválením léku vyžadují.