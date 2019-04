Kanada se otepluje dvakrát rychleji než zbytek světa, Arktidě hrozí růst teplot o 11 stupňů

Zpráva popisuje, že Kanada se může v budoucnu vyvíjet mnoha odlišnými cestami – podle toho, zda ve světě dojde k včasnému utlumení uhlíkových emisí. Pokud by se podařilo globální emise dramaticky snížit, tak by do roku 2100 došlo ke zvýšení teplot „jen“ o tři stupně Celsia.

Nicméně pokud by se to nepodařilo, dojde v Kanadě do konce století ke zvýšení teplot o sedm až devět, v Arktidě dokonce o 11 stupňů. V tomto nejhorším scénáři by tato dramatická změna byla doprovázená desetinásobným rizikem such a extrémními lesními požáry. Ty už v minulých dvou letech západní část Kanady zažívá. Současně by se zvýšila na dvojnásobek pravděpodobnost silných dešťů, které by mohly přinést do města katastrofální záplavy.

Kvůli sníženému množství sněhu by zase došlo k nedostatku vody.

„Už nyní vidíme dopady všudypřítomného oteplování v Kandadě,“ uvedla enviromentalistka Elizabeth Bushová. „Je jasné, a věda to zdůrazňuje, že adaptace na klimatickou změnu je zásadní. Je nutné okamžitě jednat a snižovat emise,“ dodala.